РИАМО - 17 мар. В январе текущего года продукция московских компаний экспортировалась в 126 стран, а объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы за этот период составил 1,96 миллиардов долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас доля Москвы занимает практически 20% от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта. В январе прошлого года этот показатель был чуть больше 16%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самыми востребованными товарами промышленности для экспорта в январе 2020 года было механическое оборудование, техника и компьютеры.

«Этих товаров экспортировано на 0,09 миллиарда долларов США. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, а автотехники - 0,02 миллиарда долларов США», - отметил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ключевыми импортерами за тот же период были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.