РИАМО - 17 мар. В Подмосковье из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 4 тысяч человек из магазинов и торговых центров, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

«16 марта 2020 года по линии УВД оперативному дежурному ЕДДС муниципальных образований поступило анонимное сообщение с угрозой минирования объектов в Московской области. <...> Всего было эвакуировано 4281 человек», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, информация об угрозе взрыва коснулась 867 магазинов «Магнит», торгово-развлекательного центра «Шелковый Путь» на 32 километре МКАД, «МЕГА «Белая Дача» в Котельниках. Посетителей заставили покинуть помещения. Кроме того, в двух ТРЦ «Vegas» и одном «Рио» в Коломне эвакуация не проводилась.

К полуночи 16 марта оперативные службы проверили все здания, где существовала угроза минирования. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась, анонимное сообщение оказалось ложным.