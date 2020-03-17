РИАМО - 17 мар. В Москве более 1 тысячи пар поженились в необычных местах, таких как дом торжеств «Сафиса», особняки Royal и на Волхонке и других, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Список необычных мест столицы, где можно заключить брак, регулярно пополняется. Например, 22 февраля прошли первые регистрации брака на новой площадке - в усадьбе Васильчиковых, в которой недавно открылся Музей военной формы одежды», - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС по городу Москве Светлана Уханева.

Всего в Москве 31 необычное место для регистрации брака. Среди популярных оказался дом торжеств «Сафиса», в котором прошло около 100 регистраций брака. В особняке Royal свой брак узаконили более 80 пар. В особняке на Волхонке поженились более 70 пар.

Также молодожены могут пожениться и на стадионе «Спартак», и на территории спорткомплекса «Лужники», и на Центральном московском ипподроме. Более того, для регистрации брака открыты «Школа современной пьесы», Музей военной формы одежды, Московский международный дом музыки, «Москвариум» и «Серебряный бор». Также брак можно зарегистрировать на смотровой площадке Останкинской телебашни, в Московском планетарии и в башнях делового центра «Москва-Сити».