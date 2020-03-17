РИАМО - 17 мар. Первое массовое появление грибов в Подмосковье и Москве ожидается в начале апреля, в то же время местами уже начали появляться грибы, но их рост затормозился из-за холодов, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«С учетом скачков погоды первые грибы можно ожидать в первой декаде апреля. Они появятся как в лесах Подмосковья, так и в больших лесопарках Москвы. Первыми будут строчки и сморчковые шапочки», - сказал Вишневский.

Он добавил, что некоторых лесах региона уже начали появляться первые грибы, но с возвращением холодов их появление немного затормозилось.

«С грибами, которые уже успели появиться, ничего не будет. Снег им не помеха. Как пройдут холода, рост снова начнется», - добавил Вишневский.

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