РИАМО - 17 мар. Температура воздуха в Московском регионе во вторник поднимется до плюс 7 градусов тепла, возможны незначительные осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями ожидаются небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 3 - плюс 5, по области — плюс 2 - плюс 7 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется на повышенном уровне, составляя 754 миллиметра ртутного столба. При этом скорость ветра прогнозируется не более 10 метров в секунду, а влажность воздуха достигнет порядка 60%.

По данным синоптиков, температура воздуха в Московском регионе превысит нормальные для этого периода значения примерно на 4 градуса.