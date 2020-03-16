РИАМО - 16 мар. За 2019 год министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области выдало 338 субсидий малым и средним предприятиям, что позволило им создать 1950 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При выделении субсидий учитывается социальная направленность бизнеса. В приоритете – предприятия, на базе которых создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями, а также для многодетных мам. Наша задача – обеспечить жителей Подмосковья рабочими местами возле дома», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Другой задачей министерства является формирование комфортного инвестиционного климата в Подмосковье.

Так, 64 предпринимателя получили 150 миллионов рублей субсидий на возмещение первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, 166 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались субсидиями на приобретение оборудования на общую сумму 483,9 миллиона рублей.

Еще 96 предприятий социальной направленности воспользовались региональной поддержкой для компенсации затрат на общую сумму 100 миллионов рублей. Этим же видом субсидирования на 42,5 миллиона рублей воспользовались 12 объектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта.