РИАМО - 16 мар. Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в рамках заседания рассмотрел обращение верховного совета республики Хакасия к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, обращение касается установления минимальной цены на пиво, в том числе и в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Авторы инициативы отмечают, что ежегодно растет количество фальсификата и пивных напитков низкого качества, которые имеют конкурентное преимущество за счет низкой цены. Зачастую они стоят столько же, сколько и соки, и газированные напитки, что вызывает интерес у подростков.

«Минимальная розничная цена бутылки пива 0,5 литров составляет 53 рубля. Нечестные производители продают свою продукцию дешевле 30 рублей. Предлагается установить минимальную цену на пиво с учетом акциза, НДС и стоимости тары. Сейчас в Российской Федерации установлены минимальные цены на водку (215 рублей), бренди (307 рублей), коньяк (388 рублей), шампанское (164 рубля)», – говорится в сообщении.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отметил, что такая мера положительно скажется на конкуренции в сфере производства пива.

«Фальсификат станет просто невыгодно производить. В Московской области мы оказываем поддержку производителям пива, и честная конкуренция, безусловно, хорошо отразится на данной сфере. Потребители же будут уверены в том, что покупают качественный продукт», – отметил председатель Комитета Сергей Керселян.

Комитет Мособлдумы рассмотрел предложения и принял решение поддержать обращение.