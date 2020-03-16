РИАМО - 16 мар. Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз проверит ход реконструкции российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина на северо-востоке Москвы, параллельно комиссии пройдут почти в 400 объектах города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Театр «Сатирикон» расположен по адресу: СВАО, улица Шереметьевская, владение 8. Сейчас ведется сооружение надземной части строений, проводятся монолитные работы. Здание театра получит новый центральный фасад и расширенную зрительную часть; возведут административную пристройку и подземную автостоянку. Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных бетонных работ, параметры монолитных конструкций.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор и центр экспертиз выполнит 381 исследование, из них 161 – на объектах реновации жилого фонда. Среди проверяемых объектов: начальная школа на 300 мест с возможностью трансформации в дошкольное отделение школы № 2109 на улице Брусилова, дом 29, корпус 1; жилой комплекс с детским садом и ФОКом на улице Шушенская, владение 8», – говорится в сообщении.

Проверят комплекс зданий фармацевтического производства на площадке «Алабушево» в Зеленограде, реконструкцию кинотеатра «Бирюсинка» на Булатниковской улице, дом 9а; гостиничный комплекс на 1-й Тверская-Ямской улице, владение 2; гостиницу в Бумажном проезде, дом 2/2; высотный ЖК на Краснопресненской набережной, владение 14, строение 1; торговый центр в жилом комплексе «Г» в деревне Потапово.

Плановые проверки пройдут на строительстве автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево и участка Северо-Восточной хорды. Также проверки проведут в жилых домах по программе реновации в районах столицы Хорошево-Мневники, Алексеевский, Крюково, Кунцево, Зюзино, Люблино, Лосиноостровский, Кузьминки, Косино-Ухтомский, Метрогородок и Головинский.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Здание театра «Сатирикон» было закрыто на масштабную реконструкцию в августе 2015 года. Первоначально планировалось, что театр должен вернуться в реконструированное здание в начале 2018 года, однако работы отложили. Объект возводится за счет инвестора. Завершить строительство планируется к 2021 году.