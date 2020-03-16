РИАМО - 16 мар. Комитет по туризму Московской области запускает онлайн-экскурсии в лучшие музеи Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы и для того, чтобы вы оставались в безопасности дома. На главном туристическом портале региона welcome.mosreg.ru можно будет увидеть экспозиции и выставки музеев: музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», Серпуховского историко-художественного музея, Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина», – говорится в сообщении.

Экскурсии проводятся в онлайн-формате с использованием звукового сопровождения.

В России на сегодня зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.

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