РИАМО - 16 мар. МособлЕИРЦ открывает собственные кассы для жителей Подмосковья по приему платежей за ЖКУ, в марте кассы начнут работу в 23 округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ООО «МособлЕИРЦ».

Городские округа, где откроются новые кассы: Электросталь, Воскресенск, Дзержинский, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Озеры, Электрогорск, Фрязино, Химки.

«Собственные кассы позволят ускорить прохождение оплат, повысят качество и надежность обслуживания. Мы сделали кассовые пункты мини-офисами ЕИРЦ. Теперь жители смогут оплатить в них не только ЖКУ наличным или безналичным платежом, но и передать показания приборов учета, получить консультацию по вопросам начислений в квитанции», – сообщил генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Олег Савельев.

Также среди муниципалитетов, где откроют кассы «МособлЕИРЦ», отмечены: Богородский городской округ, Сергиево-Посадский городской округ, Орехово-Зуевский городской округ, Раменский округ, Наро-Фоминский округ, Волоколамский округ, Можайский округ, в ЗАТО – Звездный городок и Власиха.

Половина кассовых пунктов расположится в клиентских офисах МособлЕИРЦ. Остальные – в помещениях касс внешних операторов, прекративших свою работу в начале года. В некоторых районах при оплате ЖКУ через кассы МособлЕИРЦ может взиматься комиссия. Ее наличие или отсутствие зависит от условий договора с управляющей организацией.

Такие кассы принимают только платежные документы МособлЕИРЦ. В кассах можно подать заявление на розыск платежа за предыдущий период. Клиенты могут оплачивать ЖКУ без комиссии в личном кабинете на сайтах мособлеирц.рф и lkk-zkh.ru, в приложении «Мой Мосэнергосбыт». Платежи в едином личном кабинете защищены, информация об оплате поступает в расчетную систему и сразу отражается в личном кабинете.

МособлЕИРЦ рекомендует воздержаться от личного посещения кассовых пунктов в ближайшее время и воспользоваться дистанционными сервисами – единым личным кабинетом клиента, контактным центром, а также официальными аккаунтами МосОблЕИРЦ в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram. Контактные телефоны: 8 (495)374-51-61, 8 (496)245-15-99.