РИАМО - 16 мар. В парках Подмосковья для снижения риска распространения коронавирусной инфекции Covid-2019 введены ряд ограничительных мер, среди них - дезинфекция общественных туалетов, поручней, поверхностей аттракционов 3-4 раза в день, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Обеспечено наличие средств гигиены в туалетах, комнатах матери и ребенка, местах общественного питания. В местах общественного питания просят по возможности применять одноразовую посуду. Также осуществляется контроль за самочувствием сотрудников парков. На информационных стендах размещена агитационная информация», – отмечается в сообщении.

Как минимум в 64 парках в Московской области отменили массовые мероприятия ввели режим повышенной готовности. Это парки в городских округах: Балашиха, Дубна, Егорьевск, Ивантеевка, Кашира, Клин, Королев, Красногорск, Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Подольск, Серебряные пруды, Солнечногорск, Ступино, Домодедово, Серпухов, Химки, Шатура, Кразнознаменск.

Также мероприятия отменили в парках в Богородском городском округе, Волоколамском городском округе, Дмитровском городском округе, Одинцовском городском округе, Раменском городском округе, Рузском городском округе, Сергиево-Посадском городском округе, Талдомском городском округе.

В случае ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией список будет увеличиваться.

В России на данный момент зарегистрировали 90 случаев заражения Covid-2019. В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.