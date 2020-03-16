РИАМО - 16 мар. Сотрудники Роспотребнадозора в прошлом году проверили более 660 компаний по продаже рыбной продукции в Подмосковье, а также 32 производителя, в 50% из проверенных объектов нашли нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь идет о несоответствии продукции гигиеническим требованиям по содержанию массовой доли глазури, нарушении температурного режима хранения, отсутствии полной и достоверной информации для потребителя, нарушении санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, режиме обработки инвентаря, нарушении правил личной гигиены персоналом.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий проведено 2772 исследования продукции из водных биоресурсов по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, а также на содержание антибиотиков. По результатам лабораторных исследований продукция по санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также по содержанию антибиотиков соответствовала установленным требованиям», - говорится в сообщении.

Компании, нарушившие требования, были оштрафованы. По результатам надзорных мероприятий изъято из оборота 415 партий продукции общим весом более 12,6 тонн.

В Роспотребнадзоре напомнили покупателям, что свежемороженная рыба должна быть серебристо-серого цвета с розоватыми или темно-красными жабрами, тушка должна быть цельной, ровной и без ледяной глазури.