РИАМО - 16 мар. АО «Мособлэнерго» оперативно устранило все технологические нарушения, возникшие на минувших выходных по причине непогоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всего выполнено 244 заявки по сетям с классом напряжения 0,4 кВ. Устранено 45 нарушений нормального режима работы электросетей. В основном они были связаны с повреждениями на воздушных линиях и электропробоями на кабельных линиях», – говорится в сообщении.

К непосредственному устранению последствий непогоды было привлечено 380 работников компании и 91 единица спецтехники.

Также ремонтно-восстановительные бригады задействовали пять передвижных электростанции общей мощностью 1346 кВт.

На территории Подмосковья и Москвы ранее был объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.