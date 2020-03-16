РИАМО - 16 мар. Двадцать представителей Московской области принимают участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Девять подмосковных участников борются за победу в специализации «Наука» и 11 – в специализации «Финансы и технологии».

«Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 18 марта пройдут мастер-классы от ведущих экспертов страны. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализаций», - говорится в сообщении.

Победителей объявят 20 марта, они поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России». У победителей конкурса появится возможность занять высокие управленческие позиции.