РИАМО - 16 мар. За последнюю неделю в центр управления регионом поступило более 6 тысяч обращений касательно нарушений чистоты, порядка и благоустройства в Московской области, все обращения были оперативно обработаны сотрудниками центра, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю в ЦУР поступило свыше 6800 обращений, касающихся нарушений благоустройства Подмосковья. Большинство из них было связано с правилами уборки газона, наличия ям во дворах и уборки мест массового посещения. Все обращения отработаны в срок», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «нарушения правил уборки газона» за неделю устранили 986 проблем. Наибольшее количество – в городских округах Мытищи, Реутов, Сергиево-Посадском городском округе.

За неделю по категории «ямы во дворах» посредством ЦУР оперативно решили 137 проблем. Больше всего в Одинцовском городском округе, городских округах Красногорск и Балашиха.

По нарушениям, касающимся уборки мест массового посещения и отдыха, за неделю ЦУР помог решить 422 проблемы. Наибольшее количество – в городских округах Балашиха, Щелково, Одинцовском городском округе.

«Тепловая карта» центра управления регионом позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает ответственным организациям об обращении для оперативного исправления возникшей проблемы. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.