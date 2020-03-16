РИАМО - 16 мар. С начала 2020 года пассажиры «Мострансавто» в Московской области сберегли более 270 миллионов рублей при оплате проезда бесконтактными банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей, популярность такого способа оплаты проезда растет, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Ежедневно банковскими картами расплачиваются 213 тысяч человек. Это на 90% больше, чем в марте прошлого года. В среднем 33% пассажиров оплачивают проезд банковскими картами. Чаще всего безналичные операции совершают пассажиры МАП №5 города Подольск – около 21 тысяч транзакций в будний день», – говорится в сообщении.

Более 20 тысяч поездок совершили пассажиры МАП №1 городу Люберцы и столько же МАП №9 города Долгопрудный. Общая доля поездок по безналичному расчету (по банковским картам, карте «Стрелке» и социальным картам) в «Мострансавто» составляет свыше 96%.

Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% дешевле, чем за наличные средства. На пригородных и междугородних маршрутах пассажиры экономят почти 20 рублей за поездку. Сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех автобусах предприятия, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

С начала запуска сервиса в марте 2018 года экономия составила более 1,3 миллиарда рублей. За это время в автобусах предприятия жители и гости Московской области оплатили свыше 74,5 миллиона поездок с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов.