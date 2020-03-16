РИАМО - 16 мар. 467 жителей Коломенского городского округа переселят до конца этого года из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Коломенском городском округе продолжается строительство шести трехэтажных жилых домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Новостройки расположены в микрорайоне Подлипки», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новые дома переселят жильцов из 218 аварийных жилых помещений. Их общая площадь - больше 9,8 тысячи квадратных метров.

Расселяемые дома расположены на улице Ленина № 46,48,50,52. Застройщик объекта – компания «РК-ГазСетьСервис».