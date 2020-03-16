РИАМО - 16 мар. Около 170 нарушений режима дезинфекции нашли во время проверок на минувших выходных на железнодорожной инфраструктуре пригородного направления Московской области, сейчас принимаются меры по их устранению, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

За выходные проверку провели на 62 железнодорожных станциях и в 17 электропоездах на Октябрьском, Савеловском, Ярославском, Горьковском, Казанском, Павелецком, Курском, Киевском, Белорусском, Рижском направлениях.

«В рамках проверки было выявлено 167 нарушений соблюдения мер дезинфекции железнодорожных станций и поездов. На всех станциях и в восьми поездах отсутствует дезинфекционная уборка станций по расписанию, у машинистов нет дезинфекционных средств. На 23 станциях сотрудники не применяют средства индивидуальной защиты, нет в наличии кожных антисептиков», - говорится в сообщении.

Сейчас в поездах и на железнодорожных станциях помимо влажной уборки, должны обрабатывать дезинфицирующими средствами салоны электричек, кассы, турникеты, валидаторы, автоматы по продаже билетов. В Ласточках и Иволгах проводится ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

Пассажирам напоминают, что для профилактики нужно пользоваться медицинской маской и мыть руки с мылом.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.