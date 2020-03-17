РИАМО - 17 мар. В целях борьбы с распространением коронавируса столичный парк развлечений «Остров мечты» закрыли по 10 апреля, это касается всего комплекса, в том числе ландшафтного парка и городского променада, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«За то время, что парк будет закрыт, мы проведем полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств в «Острове мечты», - сказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Гости, которые собирались посетить парк в любой из дней со вторника и по 10 апреля, могут сдать или поменять билеты, отправив письмо на электронную почту tickets@dreamisland.ru.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-2019.