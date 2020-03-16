РИАМО - 16 мар. Россия с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничит въезд иностранных граждан на свою территорию из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-2019, передает ТАСС.

«Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев», – говорится в сообщении.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, ограничения не коснутся членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

На сегодняшний день в РФ официально зарегистрировано 93 случая заболевания Covid-2019. В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

По последним данным, общее количество в мире инфицированных составляет почти 180 тысяч человек.