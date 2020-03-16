РИАМО - 16 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе рабочей поездки посетил АО «Егорьевск-обувь», предприятие с 80-летней историей, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

В 90-е годы руководство фабрики заключило контракт с итальянской фирмой IGI, заключавшийся в производстве детской обуви. Благодаря международному партнерству, компания смогла обучить персонал и приобрести современное оборудование.

«Основное направление завода – выпуск детской обуви «Котофей». Компания открыла 140 таких магазинов по системе франчайзинга в России, Белоруссии и Казахстане. В городском округе Егорьевск на фабрике трудоустроено около 600 человек, средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей, объем отгруженной продукции за 2019 год составил 3,4 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Хромов отметил, что фабрика «Егорьевск-обувь» одной из первых два года назад вступила в проект по маркировке обуви. Директор предприятия Сергей Сорокин рассказал зампреду про планы развития завода и увеличения выпуска продукции. Руководство предприятия намерено построить еще один склад, освоить новые рынки СНГ и дальнего зарубежья.

«Предприятие с историей нашло свою нишу в рыночной экономике и производит обувь, не уступающую по качеству мировым стандартам. Компания активно участвует в программе повышения производительности труда: директор предприятия был одним из первых, кто принял решение улучшить рабочие места для своих сотрудников, улучшить технологические процессы, использовать те наработки, которые позволяют быть эффективным не только в российском масштабе, но и в мировом», – подытожил Хромов.