РИАМО - 16 мар. 12 июля в Сергиевом Посаде пройдет четвертый фестиваль национальных видов спорта «Русский Мир», в рамках которого состоятся турниры по универсальной системе подготовки «Крымский стиль», опытные бойцы поборются за звание лучшего на турнирах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Фестиваль «Русский Мир» объединяет людей со всей России и дает возможность поделиться современными спортивными достижениями. «Крымский Стиль» – это зрелищное единоборство, доступное к освоению всем желающим, что делает его особенно привлекательным. Популярность данного вида спорта и число тех, кто занимается им с каждым годом неизменно растет», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Русский Мир» - 2020 представит более 50 площадок и 25 единоборств со всей России и стран СНГ. Опытные бойцы поборются на турнирах в дисциплинах «Крымский Стиль» и «Крымский Кулачный бой». Соревнования пройдут как в полный, так и в ограниченный контакт.

Отличительной чертой данного вида спорта является усложнение разрешенных приемов от раунда к раунду: в начале допускаются только удары руками, затем удары ногами выше пояса во втором раунде и, наконец, удары по внешней стороне бедра и колени в третьем.

«Крымский Стиль» разрабатывался с 2000 года на основе традиционного русского кулачного боя. Он вобрал в себя наиболее эффективную технику из единоборств и контактных видов спорта, оставаясь при этом доступным для освоения в любом возрасте и при любом уровне спортивной подготовки. В 2019 году фестиваль посетили более 23 тысяч человек.