РИАМО - 16 мар. В «Мособлгазе» ввели режим повышенной готовности и приняли меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В организации создан оперативный штаб для контроля за ситуацией. Офисный персонал переведен на дистанционную работу на дому. Работники клиентских офисов организации применяют средства индивидуальной защиты, в помещениях дополнительно усилены меры дезинфекции. Проводится измерение температуры работников и посетителей», – говорится в сообщении.

Сотрудникам, выезжающим на аварийно-ремонтные работы по заявкам от жителей, рассказали о соблюдении дополнительных мер безопасности. Работники используют средства индивидуальной защиты: костюмы, маски, перчатки. Автомобильный транспорт проходит регулярную дезинфекцию.

Аварийные бригады «Мособлгаза» находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.