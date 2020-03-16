РИАМО - 16 мар. Московский зоопарк закрывается с 17 марта до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-2019, сообщается в группе зоосада в Facebook.

«Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», – говорится в сообщении.

Наблюдать за зверями можно будет с помощью онлайн-трансляций. Уже сейчас каждый может наблюдать за большими пандами Жуи и Диндин. В ближайшем будущем таких трансляций станет больше.

«С завтрашнего дня будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи. Вы сможете посмотреть на наших питомцев в любой момент совершенно бесплатно», – отмечается в материале.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

В России на сегодня зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019.