РИАМО - 16 мар. Глава Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в первую десятку медиарейтинга глав законодательных собраний субъектов России по итогам февраля, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Согласно данным компании, Брынцалов занял в рейтинге седьмое место.

Лидером общероссийского рейтинга стал Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). Следом идут Фарид Мухаметшин (Татарстан), Юрий Бурлачко (Краснодарский край), Владимир Константинов (Крым), Алексей Шапошников (Москва), Константин Толкачев (Башкортостан).

Замыкает топ-10 Сергей Харитонов (Тульская область).

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ. Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей в себя свыше 54 тысяч источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и другие).