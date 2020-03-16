РИАМО - 16 мар. Сотрудники 244-й спасательной части «Мособлпожспаса» достали из авто водителя, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии на 2-м Успенском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Авария произошла 13 марта. На шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. На место происшествия отправилась дежурная смена спасателей во главе со старшим смены Андреем Михайловым.

«По прибытии на место ДТП мы со спасателем Сергеем Хулапом оценили обстановку и приступили к деблокировке зажатого водителя автомобиля Mitsubishi. Применив специальный спасательный инструмент, нам удалось вытащить пострадавшего из искореженной машины и передать его бригаде скорой помощи. Врачи доставили его в Одинцовскую больницу», – сказал Михайлов.

Второй автомобиль получил незначительные повреждения. Медицинская помощь второму водителю была оказана на месте, от госпитализации он отказался.