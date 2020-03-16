РИАМО - 16 мар. В поселке Хорлово на базе «Центрлесхоза» межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований Московской области к пожароопасному сезону провела смотр техники и пожарных подразделений городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В ходе мероприятия осмотрено 15 единиц техники, предназначенной для ликвидации лесоторфяных пожаров, около 20 единиц техники ПХС «Центрлесхоз». Главная задача смотра – проверка готовности личного состава и технического состояния специальной техники», – говорится в сообщении.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Логинов отметил высокую готовность техники городского округа Воскресенск.

«Пожароопасный сезон в этом году может начаться в Подмосковье раньше обычного, в настоящее время идет подготовка к нему», – добавил он.

В этот же день в администрации городского округа Воскресенск состоялось совещание с участием начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Алексея Логинова, заместителя главы городского округа Воскресенск Эдуарда Усова, представителей комитета лесного хозяйства и ГУ МВД Московской области, Росгвардии, областных Министерств экологии и природопользования, сельского хозяйства и продовольствия и ЖКХ.

На совещании подвели итоги прошедшего мероприятия и подписали акт о готовности всех служб к пожароопасному периоду.