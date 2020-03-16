РИАМО - 16 мар. В городе Белоозерский городского округа Воскресенск прошла встреча с жителями по вопросам ЖКХ в формате «Прямой диалог», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Александр Погадаев совместно с руководителями УК МУП «СЕЗ-Белоозерский», МУП «Белоозерское ЖКХ» и местного отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья провели встречу с жителями города Белоозерский в форме открытого диалога.

«В форме живой беседы жителей проинформировали о работе УК и о необходимости создания советов многоквартирных домов. Совет многоквартирного дома поможет и в решении жилищно-коммунальных проблем, и будет способствовать более эффективному им управлению. Белоозерцам рассказали, как создать такой совет, и что входит в его компетенцию», – говорится в сообщении.

В целом жители довольны работой своей управляющей компании. Проблемы, которые были высказаны на встрече, звучали в основном в адрес ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». Поэтому было принято решение в следующий раз пригласить представителей этой организации.

В свою очередь директор МУП «СЕЗ-Белоозерский» Олег Пересветов отметил свою готовность вести с людьми открытый разговор и напомнил, что на приемах граждан ждет всех, у кого есть какие-либо жалобы и вопросы.

Встречи в форме открытого диалога на территории городского округа Воскресенск только начались. Открытый диалог с жителями Белоозерска – первый в округе. Кроме того, по теме ЖКХ и благоустройства на территории округа еженедельно проходят встречи и в рамках акции «Чистый четверг».