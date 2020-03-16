РИАМО - 16 мар. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.М. Боброва» в городском округе Ступино не оплатило муниципальный контракт по поставке ограждений и шкафов, в отношении него возбуждено административное дело, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«По статье 7.32.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей», - сказал подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

В соответствии с информацией, которая содержится на портале исполнения контрактов, цена контракта составляла 81 тысячу рублей. Индивидуальный предприниматель выполнил обязательства по поставке товара в полном объеме, о чем свидетельствует подписанный акт приема-передачи товара 24 января. Заказчик произвел оплату в полном объеме 28 февраля, что подтверждается поручением от 27 февраля.

«Согласно условиям контракта, заказчик должен был оплатить товар не позднее 24 февраля 2020 года. Поскольку сроки оплаты были нарушены, в Мособлконтроле рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в соответствии с частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф может составить 2/3 от всей суммы контракта», – добавил Головнев.

Ранее на рассмотрение к Головневу поступило заявление индивидуального предпринимателя, в котором он сообщил о нарушениях срока и порядка оплаты по контракту, заключенному 31 декабря 2019 года.