РИАМО - 16 мар. В целях борьбы с распространением коронавируса столичный парк развлечений «Остров мечты» будет закрыт с 17 марта по 10 апреля, это коснется всего комплекса, в том числе ландшафтного парка и городского променада, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем посетителей парка – это для нас самое главное. Мы хотим, чтоб вы и ваши дети были здоровы! За то время, что парк будет закрыт, мы проведем полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств в «Острове мечты», - сказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Гости, которые собирались посетить парк в любой из дней с 17 марта по 10 апреля, могут сдать или поменять билеты, отправив письмо на электронную почту tickets@dreamisland.ru.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-2019.

В России на сегодня зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019. В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.