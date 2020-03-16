РИАМО - 16 мар. Почти 13,5 тысячи дворников и более тысячи единиц спецтехники убирали снег в Подмосковье в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В ночь с 14 на 15 марта снег убирали в парковых зонах и дворовых территориях Подмосковья почти 10 тысяч дворников, а задействовали 903 единицы спецтехники.

«В приоритетном порядке осуществляется уборка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, очистка от снега пешеходных зон, а также дворовых территорий», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр также отметил, что в Подмосковье запущено приложение, которое контролирует качество уборки дворов. Сотрудник ЦУР загружает для дворника задание, работник фотографирует территорию до и после очистки. Во время работы отслеживается геолокация дворников.