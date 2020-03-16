РИАМО - 16 мар. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников поздравил с 95-летием труженицу тыла Лидию Клинчикову, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 95-летием труженицу тыла Лидию Клинчикову поздравили глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, исполняющий обязанности Воскресенского городского прокурора Александр Мохов, начальник Воскресенского управления социальной защиты населения Владимир Бормашов и депутат городского округа Сергей Слепов», – говорится в сообщении.

Лидия Петровна родилась в 1925 году в деревне Катунино в простой крестьянской семье. Семья была многодетная – пятеро детей. Когда началась Великая Отечественная война, Лидии было 16 лет, а три ее старших брата уже служили в армии.

Почти в круглосуточном режиме девушка помогала взрослым на колхозных полях. Одним из самых тяжелых испытаний для ее семьи стал перегон колхозного скота во Владимирскую область. В то время враг стоял на подступах к Москве и ответственное задание поручили отцу Лидии. Во Владимирской области девушка получила свою первую профессию тракториста.

После войны Лидия Петровна вышла замуж, долгое время работала в совхозе «Воскресенский» начальником отдела кадров. За феноменальную память коллеги прозвали ее «ходячей энциклопедией». Даже сейчас женщина продолжает писать стихи, помнит более 100 телефонных номеров и никогда не заглядывает в записную книжку.

Своим главным богатством труженица тыла считает семью – у Лидии Петровны двое детей, трое внуков и трое правнуков.