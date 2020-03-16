РИАМО - 16 мар. В работах по возведению инфекционного центра в новой Москве задействовали свыше 2 тысяч человек, в перспективе количество специалистов увеличится, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время активно ведется подготовка строительной площадки. В этом процессе занято около 2 тысяч человек и 500 строительных машин. В среду (18 марта – ред.) начнется возведение уже самих лечебных корпусов», - заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в пиковый период на строительстве центра будет задействовано около более 5 тысяч специалистов и рабочих.

По его словам, на данный момент мобилизуются строительные компании по Москве, многие сами предлагают свою помощь и готовы участвовать. Также готовятся резервные составы рабочих.