РИАМО - 16 мар. Жители городского округа Воскресенск смогут подать документы в новый состав общественной палаты округа с 16 марта по 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Общественная палата – это механизм взаимодействия общества и государства, который помогает установить необходимый диалог между гражданами, общественными и некоммерческими организациями и органами власти.

«В общественную палату, безусловно, должны войти люди, которые не просто живут в городском округе, но пользуются авторитетом и уважением жителей. Благодаря своей активной деятельности граждане могут влиять на улучшение жизни в округе», – отмечается в материале.

С перечнем необходимых документов для кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Для удобства прием документов будет организован по нескольким адресам: площадь Ленина, дом 3, 1 этаж, кабинет 16 (общественная приемная), телефоны: 8 (496) 44-261-14, 8 (496) 44-204-33; улица Энгельса, 14а (МФЦ), телефоны: 8 (496) 444-81-33, 8 (496) 444-80-77; город Белоозерский, улица 60 лет Октября, 8 (МФЦ) телефон: 8 (496) 44- 55-777.

Действующий состав общественной палаты Воскресенска был избран в 2017 году и насчитывает 45 человек.