РИАМО - 16 мар. Порядка 600 вызовов приняли за первые два месяца этого года сурдопереводчики системы-112 Московской области от людей с нарушениями слуха и речи, говорится в сообщении пресс-служба системы-112 по региону.

Эта услуга с каждым годом становится все более популярной. Так, звонков с начала года поступило в четыре раза больше, чем за этот же период 2019 года.

«По статистике чаще всего к сурдопереводчикам системы-112 Московской области обращаются за медицинской помощью. Общение ведется в трехстороннем формате – сурдопереводчик является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача. Сурдопереводчики остаются на связи в течение всего разговора», - говорится в сообщении.

Также все чаще стали обращаться для консультаций. Например, операторы-сурдопереводчики системы-112 Московской области удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками многофункциональных центров, социальных служб, банков и других организаций.

Обратиться в службу нужно через Skype. Для обращения в систему необходимо набрать имя абонента Help112mo. Это можно сделать с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Также за помощью можно обратиться через мобильное приложение областной системы-112 или отправив SMS на номер 112. Вызовы обрабатываются круглосуточно – оператор-сурдопереводчик работает в каждой смене.