РИАМО - 16 мар. За прошедшую неделю были устранены нарушения в содержании средств наружного освещения в 14 муниципальных образованиях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

«Наибольшее количество объектов наружного освещения восстановили за неделю в городских округах Дубна и Клин», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В городском округе Дубна на минувшей неделе восстановлено освещение на улице Боголюбова, дом 13; улица Попова, дом 10 (сквер Журавлева); улица Вокзальная и улица Володарского. В городском округе Клин, на улице Литейная, дом 20 и на Ленинградском шоссе, 88 км, строение № 57 объекты наружного освещения также приведены в надлежащее состояние.

В городском округе Озеры, на Октябрьском проезде, вблизи домов 16, 20 отремонтировали опоры уличного освещения линии электропередачи. Отремонтировали также уличные фонари в Рузском городском округе на путепроводе через железную дорогу на четвертом километре автодороги «Москва-Бородино» - Тучково».

В Зарайске налажено освещение территории перед торговым центром напротив городской администрации на улице Советская. В нормальном режиме стали функционировать фонари в городе Ногинск Богородского городского округа по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 17. Заменили фонари на опорах освещения в городском округе Павловский Посад, в поселке Большие Дворы на улице Спортивная, дом 6.

В городском округе Кашира инспекторы посодействовали восстановлению освещения в деревне Кокино на улице Садовая, дом 33. В городском округе Красноармейск благодаря инспекторам ведомства налажено освещение в темное время суток по улице Железнодорожный переулок, дом 10. Восстановлено освещение двора в Коломенском городском округе на улице Коломенская, дом 2А.

В Раменском городском округе в сельском поселении Верейское в деревне Верея, около дома 59 ответственная организация также заменила лампы ночного освещения территории. Нарушения требований по организации освещения улиц устранены в Сергиевом Посаде на улице Шлякова, в Дмитрове – в деревне Каменка, дом 45, а в городском округе Воскресенск – в поселке Белоозерский, по улице 60 лет Октября, у дома 9.

Спецоперация «Свет» реализуется в Подмосковье начиная с 2018 года. Тогда по предписаниям инспекторов было восстановлено освещение на 508 объектах региона. В 2019 году операция «Свет» проводилась в два этапа; первый – с января по апрель и второй – с начала осени.