РИАМО - 16 мар. Конкурс «Лучший по профессии» пройдет 18 марта среди зоотехников-селекционеров Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Конкурс планируется провести на базе одного из лучших хозяйств региона «Московское» по племенной работе. Наша задача - повысить значимость профессии зоотехника-селекционера, профессиональное мастерство аграриев, приметить полученные теоретические знания и увеличить практические навыки работы», - сказал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Министр отметил, что в конкурсе будут участвовать 35 зоотехников-селекционеров племенных и товарных хозяйств по разведению крупного рогатого скота молочного направления из 18 муниципальных образований области.

В ходе тестирования у конкурсантов выявят теоретические знания, после этого участникам предстоит выполнить ряд практических заданий по оценке экстерьера животных и подбору родительских пар, также будет задача определить генеалогическую принадлежность животного.

На одном из этапов жюри оценит навыки владения программой «Селэкс» и работы с компьютерными данными.

Победитель этого этапа будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота, который пройдет в мае в городе Казань.