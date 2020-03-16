РИАМО - 16 мар. 14 марта в городе Севастополь прошли международные соревнования по велосипедному спорту, второе место досталось мастеру спорта Владиславу Дуюнову, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

За звание лучших боролись 85 участников из России и стран СНГ. Гонка в Байдарской долине стала первой в новом сезоне. В составе сборной Московской области выступал мастер спорта Владислав Дуюнов. В групповой гонке на шоссе на 170 километров он завоевал серебряную медаль, финишировав с результатом 02:29:59 и обойдя велосипедиста из Тульской области.

«Подмосковный велогонщик Владислав Дуюнов достойно выступил в гонке на 170 километров. В честной борьбе он завоевал серебряную медаль, продемонстрировав профессионализм, силу духа, спортивный характер и волю к победе», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Лидером заезда стал спортсмен из Беларуси, которому подмосковный велогонщик уступил всего четыре секунды.