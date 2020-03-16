РИАМО - 16 мар. Члены команды по шорт-треку из Подмосковья завоевали золотые и бронзовые медали, вторую позицию завоевала сборная Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Золото досталось команде Московской области в эстафетной гонке на 3000 метров. Вторую позицию завоевала сборная Санкт-Петербурга, третью – спортсменки из Москвы. Бронзу спортсмены завоевали в смешанной эстафете на 3 тысячи метров. Подмосковные спортсмены уступили представителям Ярославской, Свердловской областей, расположившихся на первой, второй строчках соответственно», – говорится в сообщении.

Десятая зимняя спартакиада учащихся России по шорт-треку проходит в Красноярске с 11 по 16 марта 2020 года.

«Подмосковная команда достойно проявила себя на зимней спартакиаде по шорт-треку в Красноярске. Все представители сборной региона показали высокий уровень, о чем свидетельствует итоговый результат. Благодарю их за выступление и желаю успехов в будущем», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.