РИАМО - 16 мар. На дороги Московской области в минувшее воскресенье вышли более 1,1 тысяч единиц спецтехники, чтобы очистить от снега и обработать трассы противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Из-за снегопада все дорожные службы были переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасного проезда транспорта в первую очередь обрабатывались участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. За минувшие сутки работы в рамках зимнего содержания дорожной сети были проведены на более чем 31 тысячи километров дорог, из них порядка 18 тысяч километров пришлось на региональную сеть.

«Наибольший объем работ был выполнен на территории Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Шатуры, Орехово-Зуева и Ликино-Дулева – здесь очистили и обработали противогололедными материалами около 4 тысяч километров. Порядка 1,3 тысяч единиц техники находились на ночном дежурстве», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работы провели в городском округе Пушкино, где очистили и обработали 660 км дорог местного значения. Также большой объем выполнен в Солнечногорске (554 километров), Химках (522 километров), Коломне (480 километров), Электростали (456 километров) и Подольске (435 километров).

Резкое похолодание обрушилось на Московский регион в минувшие входные. В ночь с субботы на воскресенье выпало порядка семи сантиметров снега.