РИАМО - 16 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин с рабочим визитом посетит Можайский городской округ, в рамках которого примет участие в ежегодном отчете главы, мероприятие состоится 17 марта, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

«Отчеты глав городских округов успешно практикуются во всех муниципалитетах Подмосковья. Это подведение итогов - результата общей работы, проделанной органами местного самоуправления, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения жителей округа», – отметил Разин.

По словам министра, это также возможность совместно наметить планы на текущий год, обсудить наболевшие вопросы.

В рамках встречи министр в торжественной обстановке планирует вручить награды жителям муниципального образования, а также поздравить с наступающим праздником Победы ветеранов Великой Отечественной войны.