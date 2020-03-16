РИАМО - 16 мар. В городском округе Воскресенск после капитального ремонта состоялось открытие отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и хирургии для пациентов кардиологического профиля в первой районной больнице, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В торжественном открытии приняли участие глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, его первый заместитель Владислав Сатинаев, исполняющий обязанности главного врача больницы Юрий Райхман.

«Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и хирургии рассчитано на прием жителей городского округа Воскресенск и других муниципалитетов. Операции будут проводиться как экстренно, так и в плановом порядке. Широкий спектр использования ангиографа позволит врачам освоить новые методы лечения и диагностики», – отмечается в материале.

Обследование выявляет врожденные болезни кровотока, поврежденные участки в кровеносной системе и капиллярную сеть в онкологических новообразованиях. Диагностическая процедура проходит на оборудовании, соответствующем исследуемому участку. В кровь вводится специальное вещество, способное отразить радиоактивные частицы. Главным показанием к прохождению процедуры является исследование сосудов на предмет присутствующих нарушений в строении и патологий.

Городской округ Воскресенск – в числе пяти муниципалитетов, получивших ангиограф в 2019 году. В настоящее время отделение укомплектовано медицинскими кадрами.

Открытие отделения совпало с первыми операциями, которые провели на ангиографе. По словам главврача Райхмана, благодаря этому уникальному аппарату воскресенским врачам удастся спасти тысячи жизней.