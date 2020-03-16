РИАМО - 16 мар. Строительство первых лечебных корпусов инфекционного центра в новой Москве начнут через два дня, 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Инфекционный центр на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров возведут на участке площадью 43 гектара.

«Параллельно с подготовкой площадки ведется работа по оформлению тендеров и торгов на поставку строительных материалов и узлов, а также медицинского оборудования. Ведение многих процессов параллельно позволяет ускорить возведение инфекционного центра», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в сейчас также ведется работа по прокладке инженерных сетей. Через три дня к площадке будущей больницы будет проложен газопровод и мощный электрокабель протяженностью по 12 километров каждый. Кроме этого, на месте бурятся скважины, и будет построена водозаборная станция.

По его словам, также начались работы по возведению блока для проживания медиков, которые будут работать в этом центре.

«Перед нами стоит задача построить инфекционный центр в максимально короткие сроки, сейчас дорога каждая минута, в целом счет идет на недели», - подчеркнул Бочкарев.

Бочкарев сказал, что несмотря на высокую скорость строительных работ и применения быстровозводимых технологий, инфекционный центр будет отвечать самым высоким требованиям и стандартам. Фактически это будет ультрасовременный мощный инфекционный корпус, сравнимый и даже превосходящий лучшие больницы.