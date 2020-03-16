РИАМО - 16 мар. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова призвала родителей не нагнетать обстановку в связи с распространением коронавируса и не пренебрегать мерами дезинфекции.

«Я прошу всех родителей не нагнетать обстановку: все службы сегодня работают в целях вашей безопасности в усиленном режиме, оперативный штаб контролирует ситуацию. Однако здоровье ваших семей во многом зависит и от вашей сознательности. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями медиков!» – написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что нужно соблюдать правила гигиены, отказаться от поездок в другие страны и пока не посещать массовые мероприятия. Также они попросила родителей по возможности оставаться дома вместе с детьми.

Кроме того, уполномоченный напомнила, что сотрудники аппарата ответят на все тревожащие родителей вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, по телефонам: 8 498 602 32 07 и 8 915 323 90 36.

С 16 марта в Московском регионе введено свободное посещение школ, также запрещены массовые мероприятия свыше 5 тысяч человек.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов. В России зафиксировано более 60 случаев заражения новым коронавирусом.

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