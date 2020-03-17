РИАМО - 17 мар. Во вторник вступил в силу приказ ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего о дистанционном обучении студентов в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

«При реализации образовательных программ МГУ предусмотреть <...> использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий», - отмечается в приказе.

Также студентам МГУ разрешили перейти на индивидуальные образовательные планы. Приказ действует до особого распоряжения.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. Ранее ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.