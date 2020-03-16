РИАМО - 16 мар. В Подмосковье в ночь с 15 на 16 марта температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, а в Москве доходила до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувшей ночью на северо-западе Подмосковья подморозило до минус 12 градусов, даже в Москве на окраинах местами температура понижалась до минус 9 градусов», - отмечается в материале.

Ближайшей ночью таких морозов не ожидается, но снежных покров останется в лесах и парках Подмосковья.

17 марта в Подмосковье днем обещают от 2 до 7 градусов тепла, а в Москве от 5 по 7 градусов, в регионе пройдет небольшой дождь.