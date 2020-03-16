РИАМО - 16 мар. Инфекционный центр, который планируют максимально быстро возвести в новой Москве, сможет продолжить свою работу в течение 20 лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В новой Москве строится полноценный инфекционный центр, который будет оснащен самым лучшим современным оборудованием. Это мощный, фактически стационарный медицинский комплекс. Данный объект может простоять порядка 20 лет», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что, несмотря на применение быстровозводимых технологий, новый центр не станет временным сооружением, а продолжит свою работу в будущем.

По его словам, врачи смогут проводить всестороннюю диагностику и лечение пациентов в этом центре и в перспективе, как в стационарном медицинском комплексе.

Инфекционный центр строится в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. В настоящее время активно ведется подготовка строительной площадки. Строительство лечебных корпусов начнется 18 марта.