РИАМО - 16 мар. График выступлений шоу LUZIA Cirque du Soleil переносится с 19 марта на 23 апреля в Москве из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Cirque du Soleil в России

«В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве, которые распространяются и на массовые мероприятия, мы вынуждены внести изменения в график выступлений шоу LUZIA», – говорится в сообщении.

Все билеты, приобретенные на выступления в период с 19 марта по 22 апреля включительно, являются действительными с возможностью переноса даты посещения шоу.

До 19 марта все зрители, которые приобрели билеты на перенесенные выступления, получат сообщение с подробной инструкцией от Cirque du Soleil или официального билетного оператора kassir.ru по электронной почте, указанной ими при оформлении билетов.

Вопросы, связанные с переносом билетов, можно задать по телефону: 8 800 200-33-84.