РИАМО - 16 мар. В следующем году в Западном административном округе Москвы в районе Фили-Давыдково введут в эксплуатацию три жилых корпуса по программе реновации, квартиры новоселам передадут с отделкой комфорт-класса, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Два корпуса возводят на улице Кастаневская, владение 44-48, еще один дом строят на той же улице, владение 44-48, корпус 2. На данный момент возведен монолит зданий, ведутся работы по монтажу фасада, кладке наружных стен и перегородок, инженерных сетей, установке световых конструкций.

«Жилой дом на улице Кастанаевская, владение 44-48 запроектирован как комплекс, состоящий из двух строений с центральной угловой секцией. Всего здесь будет 497 квартир (однокомнатных – 112, двухкомнатных – 307, трехкомнатных – 78). Здания строятся в створе существующих девятиэтажных домов. Четыре строения образуют общее дворовое пространство», – отмечается в сообщении.

Здание по адресу: улица Кастанаевская, владение 44-48, корпус 2 будет односекционным. Всего здесь предусмотрена 161 квартира (однокомнатных – 23, двухкомнатных – 113, трехкомнатных – 20). Пять квартир будут оборудованы для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Застройщиком является «КП «УГС».

Отделка в квартирах будет комфорт-класса, предусмотрены кухонные плиты и мойки, сантехника, осветительные приборы, везде будут остекленные лоджии. Первые этажи отдадут под общественные функции. Во всех подъездах сквозные входные группы оборудованы двойными тамбурами, колясочными, помещениями консьержей. В будущем проведут озеленение, обустроят игровые площадки для детей и места для отдыха.

«В Западном округе строятся 13 жилых домов для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 171,7 тысячи квадратных метров. В районе Фили-Давыдково новые квартиры получат жители 119 жилых домов, подобрано десять стартовых площадок для переселения, строится четыре жилых дома», — добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.