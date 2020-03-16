РИАМО - 16 мар. Специалисты Москомархитектуры согласовали проект реконструкции торгово-развлекательного центра Fort в районе Ясенево, у здания появятся современные фасады и изменится функциональная планировка, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

ТРЦ Fort будет отреставрирован вслед за торговым центром «Европолис». Оба эти здания давно нуждаются в ремонте.

«ТРЦ Fort получит динамичные фасады: по периметру здание украсят ламели, а специальные боксы под рекламу обыграют с помощью архитектурной подсветки и окраски их контуров в желтый цвет. Этот цвет станет основным и в оформлении центральной входной группы, которая действительно станет напоминать вход в крепость», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Чередование металлических ламелей разной высоты и конфигурации, а также несколько режимов подсветки фасадов позволят обогатить архитектурный облик здания, построенный на строгих кубических объемах. Вход в здание полностью демонтируют, его заменит полукруглая витражная конструкция. Название торгового центра также обыграют.

Fort Ясенево (бывший «Золотой Вавилон Ясенево») расположен по адресу: Новоясеневский проспект, 11. Общая площадь комплекса составляет порядка 20 тысяч квадратных метра.